لبنان

نصار: نتابع معاناة الوافدين في المطار ونعمل على معالجة المشاكل

Lebanon 24
02-03-2022 | 08:07
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أشار وزير السياحة المهندس وليد نصار إلى أنه وبعد عودته من مدينة فلورنسا الإيطالية حيث مثل الدولة اللبنانية في المؤتمر الدولي لرؤساء بلديات حوض البحر المتوسّط، ووصوله إلى مطار بيروت الدولي، تقّصد أن يسلك مسار الوافدين عبر المخرج الرئيسي لهم بدءا من التفتيشات والحقائب وفحص ال pcr ولغاية آخر مخرج في قاعة الوافدين، بغية التأكد من بعض الشكاوى والمراجعات التي ترده من عدد منهم، وتبين وجود مشكلة في التنظيم والنظافة وفي حزام الحقائب والزحمة عليه، كما في سيارات التاكسي الموجودة خارج حرم المطار، والذي يعكس صورة سيئة عن المطار ولبنان.

وعليه، أكد نصّار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنّه سيتواصل مع جميع الوزراء المعنيين والمسؤولين القيّمين على هذا الأمر والأجهزة الأمنية المختصة للوصول إلى حلول جذرية تخفّف من معاناة المواطنين وتعطي صورة أفضل عن بلدنا، خصوصاً قبل فصل الصيف والرزم السياحية الصيفية المنوي إطلاقها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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