لبنان

اعمال حفريات لقوات العدو في وادي هونين

Lebanon 24
02-03-2022 | 08:17
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 قامت اليوم قوات العدو الأسرائيلي باعمال حفريات وصيانة بواسطة جرافات وشاحنات وبمؤزراة عدد من جنودها في وادي هونين قبالة بلدة مركبا - قضاء مرجعيون داخل الاراضي الفلسطنية المحتلة . 
المصدر: الوكالة الوطنية
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