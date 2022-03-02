اعمال حفريات لقوات العدو في وادي هونين

قامت اليوم قوات العدو الأسرائيلي باعمال حفريات وصيانة بواسطة جرافات وشاحنات وبمؤزراة عدد من جنودها في وادي هونين قبالة بلدة مركبا - قضاء مرجعيون داخل الاراضي الفلسطنية المحتلة .