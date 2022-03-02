لبنان

اشكال وجريح في طرابلس

Lebanon 24
02-03-2022 | 08:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين المدعو  "ه.م" و "ع.م" في محلة الاسواق الداخلية في منطقة التربيعه في طرابلس حيث اقدم "ه.م" على اطلاق النار باتجاه "ع.م" وأصابه في قدمه.
 
وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة فيما نقل المصاب الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء للعلاج 
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