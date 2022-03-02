بو جبيب إجتمع مع سفراء وديبلوماسيين شكروه على الموقف اللبناني من الازمة الاوكرانية الروسية

عقد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب اجتماعا مشتركا مع سفراء دول الدانمارك ميريت جول، هولندا هانز بيتر فادروود، بولندا برزمي سلاو نيسيولوفسكي، القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك داغمار ، القائم بالاعمال في سفارة المانيا كاترينا لاك.وشكر السفراء الوزير بوحبيب على الموقف اللبناني تجاه الازمة الاوكرانية - الروسية. كما تم البحث في ملف اللبنانيين في اوكرانيا والمساعدات التي تقدمها الدول لهم خصوصا بولندا.والتقى الوزير بو حبيب مساعد وزير الخزانة الرئيسي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهيرن ونائب مساعد وزير المالية لشؤون الشرق الأوسط إريك ماير والمستشارة السياسية كاتلين بوزيس. واطلع منهم على اللقاءات التي قام بها الوفد مع القطاعين المصرفي والمال .واستقبل الوزير بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي أبلغته انها ستغادر الى نيويورك لتقديم تقرير عن لبنان في اجتماع مجلس الامن الدولي في منتصف هذا الشهر. كما تم البحث في الانتخابات النيابية المقبلة خصوصا الجهود التي تقوم بها الوزارة لتسهيل اقتراع المغتربين في الخارج.