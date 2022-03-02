كنعان دعا الى أول جلسة لبحث موازنة 2022

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة تعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 8/3/2022، للاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.