لبنان

كنعان دعا الى أول جلسة لبحث موازنة 2022

Lebanon 24
02-03-2022 | 08:35
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 دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة تعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 8/3/2022، للاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
المصدر: الوكالة الوطنية
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