بيرم: لضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم في مكتبه، سفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تطور التعاون الاستراتيجي على كل المستويات وبخاصة في اطار الامور المرتبطة بالشؤون العمالية والعمل والتدريب والتأهيل.وتم الاتفاق على آلية عمل يتم من خلالها وضع اللمسات الاخيرة على مذكرة التعاون وتحديد الموعد النهائي للتوقيع عليها من قبل وزيري العمل في البلدين.ثم استقبل الوزير بيرم نقيب المحررين جوزيف القصيفي الذي عرض معه موضوع تسريع الخطوات والمندرجات القانونية لإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بإخضاع الصحافيين والاعلاميين المسجلين على جدول النقابة والمصورين من غير المرتبطين بعقود عمل الى احكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع المرض والامومة.واشار القصيفي الى ان" هناك كتابين ارسلهما المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي يتضمنا مشروع النظام الخاص بإخضاع الصحافيين للضمان، ومشروع المرسوم الذي يحدد الاشتراكات المتوجبة على الاشخاص المشمولين بهذا القانون الى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان"، آملا "التعاون والمؤازرة من اجل ان يبت مجلس الادارة فيهما بأسرع وقت ممكن لنتمكن من اصدار المراسيم التنظيمية للقانون ليصبح العمل به نافذا بدءا من 1/7/2022".