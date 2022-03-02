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لبنان
بيرم: لضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني
Lebanon 24
02-03-2022
|
08:45
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استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم في مكتبه، سفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تطور التعاون الاستراتيجي على كل المستويات وبخاصة في اطار الامور المرتبطة بالشؤون العمالية والعمل والتدريب والتأهيل.
وتم الاتفاق على آلية عمل يتم من خلالها وضع اللمسات الاخيرة على مذكرة التعاون وتحديد الموعد النهائي للتوقيع عليها من قبل وزيري العمل في البلدين.
ثم استقبل الوزير بيرم نقيب المحررين جوزيف القصيفي الذي عرض معه موضوع تسريع الخطوات والمندرجات القانونية لإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بإخضاع الصحافيين والاعلاميين المسجلين على جدول النقابة والمصورين من غير المرتبطين بعقود عمل الى احكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع المرض والامومة.
واشار القصيفي الى ان" هناك كتابين ارسلهما المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي يتضمنا مشروع النظام الخاص بإخضاع الصحافيين للضمان، ومشروع المرسوم الذي يحدد الاشتراكات المتوجبة على الاشخاص المشمولين بهذا القانون الى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان"، آملا "التعاون والمؤازرة من اجل ان يبت مجلس الادارة فيهما بأسرع وقت ممكن لنتمكن من اصدار المراسيم التنظيمية للقانون ليصبح العمل به نافذا بدءا من 1/7/2022".
منظمة العمل الدولية
وعقد الوزير بيرم اجتماعا مع كبار الخبراء والموظفين في منظمة العمل الدولية برئاسة المدير الاقليمي للدول العربية في المنظمة الدكتورة ربا جردات، وتم البحث في كل القضايا المشتركة ذات الطابع العمالي.
وأثار الوزير بيرم معهم "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في تقديم المساعدة العاجلة والتي لا تحتمل التأجيل للشعب اللبناني ربطاً بالتأثيرات السلبية للنزوح السوري على الاقتصاد اللبناني وهذا من ابسط حقوق لبنان كما النازحين".
بعد ذلك عقد الوزير بيرم اجتماعا مع لجنة المشروع الخاص بالرعاية الاجتماعية ILO . حيث قدمت اللجنة عرضاً على الشاشة للمراحل التي قطعها مشروع التطبيق الالكتروني المرتبط بجمع عروض وطلبات العمل في ما يتعلق بالرعاية المنزلية.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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