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لبنان
جنبلاط يتضامن مع الشعب الأوكراني
Lebanon 24
02-03-2022
|
08:56
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:
أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى سفير أوكرانيا في لبنان السيد إيغور أوستاش معبّراً عن التضامن مع الشعب الأوكراني.
وقال جنبلاط في رسالته:
"باسم الحزب التقدمي الاشتراكي أُعرِب عن تضامني مع الشعب الأوكراني الذي يواجه هذه الحرب غير المبررة وعواقبها الإنسانية المأساوية.
فقط الحل الدبلوماسي المستند إلى القانون الدولي والمعاهدات السابقة مثل اتفاقية مينسك يمكن أن يحل هذه المأساة ويوقف إراقة الدماء".
وقد تلقّى جنبلاط رسالة جوابية من السفير الأوكراني الذي أعرب عن "الاحترام الكبير لشخصية جنبلاط ومساهمته في تاريخ لبنان". وتوجّه السفير الأوكراني إلى جنبلاط بالقول: "تجربتك الشخصية في منزلة لا تُقدّر بثمن بالنسبة لنا. وقد كان من دواعي الشرف والسرور تلقي خطاب دعم منكم. أنا متأثر، وأودّ أن أشكرك على مناشدتك للطلاب اللبنانيين للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا. المجد لأوكرانيا، المجد للبنان".
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