مولوي التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات

على هامش مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وجرى البحث في مجمل القضايا التي تهم البلدين.