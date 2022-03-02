لبنان

جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل... اليكم أبرز بنودها

Lebanon 24
02-03-2022 | 09:53
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 4/3/2022 في القصر الجمهوري لبحث المواضيع التالية:
 
 
 
 
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