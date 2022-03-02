لبنان

ثلاثة مشتبه بهم... أُوقفوا في الرملة البيضاء وهذا ما ضُبط معهم (صور)

Lebanon 24
02-03-2022 | 09:57
A-
A+
Doc-P-925492-637818373909643850.jpg
Doc-P-925492-637818373909643850.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 26-2-2022، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من توقيف ثلاثة أشخاص، في محلّة الرملة البيضاء، على متن آلية "بيك أب" لون أبيض، من دون لوحات، للاشتباه بقيامهم بعملية سرقة، وهم كل من:

ع. ع. (من مواليد عام 1997، لبناني)
ع. ع. (من مواليد عام 1991، سوري)
أ. ح. (من مواليد عام 1997، سوري)
ضُبط على متن الـ"بيك أب" /8/ بطاريات، أدوات تُستخدم في عمليات السّرقة. كما تبيّن أنّ جميعهم من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة.

أودعوا والمضبوطات فصيلة الرملة البيضاء، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:40 | 2022-03-02
17:00 | 2022-03-02
15:58 | 2022-03-02
15:29 | 2022-03-02
15:14 | 2022-03-02
14:45 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website