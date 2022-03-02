ضبط شحنة من حشيشة الكيف مخبأة ضمن صناديق تفاح في مرفأ بيروت... وهذه كانت وجهتها

ضبطت الجمارك اللبنانية – شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الاموال كمية من حشيشة الكيف مخبأة ضمن صناديق تفاح معدة للتصدير من مرفأ بيروت الى جمهورية مصر العربية. والتحقيقات جارية بإشراف النيابة العامة التمييزية لتوقيف المتورطين.