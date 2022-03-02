لبنان

ضبط شحنة من حشيشة الكيف مخبأة ضمن صناديق تفاح في مرفأ بيروت... وهذه كانت وجهتها

Lebanon 24
02-03-2022 | 10:46
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ضبطت الجمارك اللبنانية – شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الاموال كمية من حشيشة الكيف مخبأة ضمن صناديق تفاح معدة للتصدير من مرفأ بيروت الى جمهورية مصر العربية. والتحقيقات جارية بإشراف النيابة العامة التمييزية لتوقيف المتورطين.
 
 
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الجمارك

مصر

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