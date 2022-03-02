لبنان

وزير داخلية البحرين بعد لقاء مولوي: نثمن المواقف الجريئة التي يتخذها مولوي رفضا للتعرض للبحرين

Lebanon 24
02-03-2022 | 11:23
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عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لقاءً ثنائياً مع وزير الداخلية في مملكة البحرين معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. 
وقد تم التداول بالامور المشتركة وثمن الوزير آل خليفة عاليًا المواقف المحقة والجريئة التي يتخذها مولوي رفضا للتعرض اللفظي او الفعلي لمملكة البحرين، فيما اكد مولوي التزامه بالقيام بجميع ما يلزم من أجل تمتين العلاقات المشتركة وإنجاح المبادرة الكويتية.
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