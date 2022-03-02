معلومة جديدة عن "دولارات التشريج".. هذا ما كشفه وزير الاتصالات

قال وزير الاتصالات جوني القرم لـ"لبنان24" إن "الرسائل التي وصلت الى المواطنين من شركتي الاتصالات "تاتش" و"ألفا" تعني فقط أن رصيد الدولار الموجود على الهواتف سيكون بالليرة اللبنانية على أساس سعر 1500 ليرة".ولفت إلى أنه حتى الآن لا تعديل بأسعار التشريج كما يحكى وقيمة بطاقات التشريج ما زالت على حالها ولم تتغير الآن.