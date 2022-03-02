لبنان

سفير الصين زار بلدية الغبيري

Lebanon 24
02-03-2022 | 12:01
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 زار سفير  جمهورية الصين الشعبية في لبنان كيان مين جيان بلدية الغبيري، وكان في استقباله رئيس البلدية معن خليل وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام.

وأفاد البلدية في بيان، أن "الزيارة هدفت إلى إطلاع السفير مين جيان على الواقعي الصحي والاجتماعي للبلدية وتأثير الواقع الاقتصادي على عملها".
 
وعبر مين جيان عن "تقديره للانجازات الموجودة في بلدية الغبيري"، واعدا ب"دراسة العديد من الملفات التي قدمت إليه من أجل المساعدة لاستكمال المشاريع".
 
وفي الختام، تم تقديم هدايا حرفية من نتاج "مركز التدريب المهني" إلى البلدية.
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