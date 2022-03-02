لبنان

يمق بحث مشاريع طرابلس الملحة مع وفد من حركة "سوا للبنان"

Lebanon 24
02-03-2022 | 12:04
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استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وفدا من "حركة سوا للبنان" برئاسة مسؤؤلة مكتب "الحركة" في الشمال السيدة باسكال سمان والمحامي مروان المواس.
 
وتم التداول في "المشاريع التي يمكن للحركة ان تسهم فيها بالتعاون مع البلدية، وذلك للتخفيف من وطأة الضغط الاقتصادي على ابناء طرابلس والشمال وكذلك المشاريع التي يمكن ان تسهم الحركة فيها لدعم نشاط  بلدية طرابلس". 
 
واستعرض يمق "المشاريع الملحة في طرابلس"، وسلم سمان نسخة عن هذه المشاريع. وتم الاتفاق على "عقد لقاء اخر لوضع ما يمكن من هذه المشاريع موضع التنفيذ".
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