لبنان

الجماعة الإسلامية في البقاع الغربي عرضت مع وفد من التقدمي للاستحقاق الانتخابي

Lebanon 24
02-03-2022 | 12:07
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استقبلت "الجماعة الإسلامية" في البقاع الغربي وراشيا في مقرها ببلدة الرفيد، وفدا من الحزب التقدمي الإشتراكي، ضم وكيل داخلية البقاع الجنوبي رباح القاضي ورئيس بلدية المحيدثة المهندس مروان شروف وعلي اسماعيل ومعتمد المنطقة حسين حمزة وعارف مغامس، حيث كان في استقبالهم مسؤول "الجماعة" في البقاع الغربي وراشيا علي ابو ياسين وأسامة ابو مراد وعبد الحكيم واكد ومحمد الغندور.
 
وأكد الجانبان في بيان، على "عمق العلاقة بين التقدمي والجماعة الإسلامية وحرصهما على وحدة الصف الوطني ومنع الفتنة والتي تجسدت في كثير من المحطات، وعلى أهمية التواصل الدائم ومتابعة شؤون الاهالي في المنطقة على المستوى الاجتماعي والصحي والتربوي".
 
وأشار البيان الى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الشأن الانتخابي واهمية هذا الاستحقاق على المستوى الوطني وعلى مستوى الدائرة لجهة الحفاظ على هوية المنطقة وتمثيلها بشكل صحيح وديمقراطي بما يعكس ارادة الناس وطموحاتهم".
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