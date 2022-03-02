الرياشي دعا من انطلياس الى "الاقتراع بقوة لصالح الحياد"

التقى مرشح "القوات اللبنانية" عن مقعد الروم الكاثوليك في المتن الشمالي الوزير السابق ملحم الرياشي، مجموعة من أبناء المتن من مناصرين وقواتيين وأصدقاء في قاعة النبيذ في إنطلياس.وتخلل اللقاء عرض للمستجدات على الساحة السياسية، وشرح الرياشي اهمية مشروعه الانتخابي القائم على حياد لبنان، واصفا الحياد بانه "الابتعاد عن مشاكل لا شأن لنا بها وعن الاساءة المجانية لاصدقائنا خدمة لقضايا لا تخصنا".وأضاف:" الحياد هو عماد الاستقلال وعماد الاستقرار والعمود الفقري لعودة تدفق الاموال والاعمال الى لبنان".ودعا الرياشي المتنيين "الى الاقتراع بقوة والتصويت لصالح مشروع حياد بلدهم".