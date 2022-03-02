11 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1841 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1072537.

كما وسجل لبنان 11 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10115.