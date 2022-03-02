مقتل شاب على خلفية ثأرية في بريتال... واشتباكات مسلحة تدور في حي السلم

توفي الشاب حسن شكر متأثرا بجروحه بعد اطلاق النار عليه من قبل شخص من آل اسماعيل في بريتال، على خلفية ثأرية.



وتدور الآن اشتباكات مسلحة في حي السلم بين آل يونس وآل شكر، بعد قيام الأول بقتل الشاب حسن شكر رداً على مقتل شخص آخر منذ ما يقارب السنتين من آل يونس على يد آل شكر ، كقضية ثأر فيما بينهما، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".