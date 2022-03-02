لبنان

قطع الطريق في الميناء لهذا السبب

Lebanon 24
02-03-2022 | 12:31
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على خلفية توقيف أحد الأشخاص في مدينة الميناء من قبل الأجهزة الأمنية، قام أهالي الموقوف بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة عند نقطة بورسعيد لجهة الساعة بالاتجاهين. 

‎ويسجل زحمة سير في المحلة نتيجة قطع الطريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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