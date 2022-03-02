قطع الطريق في الميناء لهذا السبب

على خلفية توقيف أحد الأشخاص في مدينة الميناء من قبل الأجهزة الأمنية، قام أهالي الموقوف بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة عند نقطة بورسعيد لجهة الساعة بالاتجاهين.



‎ويسجل زحمة سير في المحلة نتيجة قطع الطريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".