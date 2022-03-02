18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وفد لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية زار مقر الجبهة السيادية: نصر على إجراء الانتخابات في موعدها بنزاهة وحرية وبإشراف دولي
Lebanon 24
02-03-2022
|
12:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من "لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية" ضم الديبلوماسي الأميركي من أصل لبناني السفير وليد معلوف، رئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن جوزف جبيلي والخبير في السياسات العامة زياد الصايغ، مقر "الجبهة السيادية من أجل لبنان" في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار في السوديكو، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد ادي أبي اللمع، رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، الرئيس السابق للحزب دوري شمعون، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، أمين الداخلية في حزب الأحرار كميل جوزف شمعون، رئيس حركة "التغيير" إيلي محفوض، القاضي بيتر جرمانوس وأعضاء من الجبهة.
بعد اللقاء، قال معلوف: "نحن وفد لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية التي تضم ست منظمات أميركية فاعلة في الولايات المتحدة الأميركية تلاقت للعمل معا على حماية هوية لبنان واستعادة سيادته، وترسيخ استقلاله، وتكريس حياده الفاعل، كما النضال من أجل تحقيق العدالة، وإنجاز الاصلاحات مع مكافحة الفساد، تشرفنا بلقاء الجبهة السيادية من ضمن زيارة استطلاعية نقوم بها إلى لبنان للاطلاع على التطورات وخصوصا في ما يعنى بالاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الانتخابات النيابية التي نصر على أنها يجب أن تجري في موعدها بنزاهة، وحرية وبإشراف دولي، بما يمكن الشعب اللبناني من ممارسة حقه بالاقتراع بديموقراطية، وبالتالي يضع لبنان على طريق الخلاص المنتظر، نتطلع إلى أن تتعاون القوى السيادية والتغييرية معا في مواجهة كل مشاريع تغيير هوية لبنان الحضارية، على أننا نؤكد التزامنا العمل على حث كل أصدقائنا في الولايات المتحدة الأميركية على استمرار دعم الشعب اللبناني والقوى العسكرية والأمنية الشرعية التي من مسؤوليتها وحدها بحصرية السلاح صون أمن اللبنانيين وأمانهم".
تابع
الأكثر قراءة
إشكال في الاستديو أدى إلى إيقاف الحلقة.. جو معلوف خارج "الجديد"!
Lebanon 24
إشكال في الاستديو أدى إلى إيقاف الحلقة.. جو معلوف خارج "الجديد"!
02:00 | 2022-03-02
02/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون مختلفا عن السنوات السابقة.. آذار "سيبيضها": منخفضان جويان سيضربان لبنان والخير لقدام!
Lebanon 24
سيكون مختلفا عن السنوات السابقة.. آذار "سيبيضها": منخفضان جويان سيضربان لبنان والخير لقدام!
01:06 | 2022-03-02
02/03/2022 01:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نصر الله يطلق المعركة الانتخابية وهذه أسماء المرشحين
Lebanon 24
نصر الله يطلق المعركة الانتخابية وهذه أسماء المرشحين
22:09 | 2022-03-01
01/03/2022 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات الهواتف... المواطن هو الضحية!
Lebanon 24
دولارات الهواتف... المواطن هو الضحية!
07:57 | 2022-03-02
02/03/2022 07:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل عن الشاشة مقدمة اللوتو السابقة سنا نصر بملامح مختلفة.. أصبحت نحيفة جداً (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل عن الشاشة مقدمة اللوتو السابقة سنا نصر بملامح مختلفة.. أصبحت نحيفة جداً (صورة)
02:03 | 2022-03-02
02/03/2022 02:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:40 | 2022-03-02
مراقبو وزارة الاقتصاد نظموا محاضر ضبط لبعض المحال في عنجر
17:00 | 2022-03-02
عدد آخر من الطلاب اللبنانيين وصلوا إلى بوخارست
15:58 | 2022-03-02
أبو الحسن: نؤكد إلتزامنا تجاه أهلنا ومجتمعنا لكن لا بديل عن الدولة أبدا
15:29 | 2022-03-02
وزارة الخارجية المغربية: عدم مشاركة المغرب بالموقف المتعلّق بأوكرانيا لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل
15:14 | 2022-03-02
إفرام: لهم عيون ولا يرون وآذان ولا يسمعون
14:45 | 2022-03-02
مقدمات نشرات الأخبار
فيديو
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
Lebanon 24
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
14:00 | 2022-03-02
03/03/2022 00:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-02
03/03/2022 00:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
08:00 | 2022-03-02
03/03/2022 00:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact