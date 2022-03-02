لبنان

وفد لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية زار مقر الجبهة السيادية: نصر على إجراء الانتخابات في موعدها بنزاهة وحرية وبإشراف دولي

Lebanon 24
02-03-2022 | 12:40
A-
A+
Doc-P-925564-637818469063317984.png
Doc-P-925564-637818469063317984.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد من "لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية" ضم الديبلوماسي الأميركي من أصل لبناني السفير وليد معلوف، رئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن جوزف جبيلي والخبير في السياسات العامة زياد الصايغ، مقر "الجبهة السيادية من أجل لبنان" في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار في السوديكو، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد ادي أبي اللمع، رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، الرئيس السابق للحزب دوري شمعون، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، أمين الداخلية في حزب الأحرار كميل جوزف شمعون، رئيس حركة "التغيير" إيلي محفوض، القاضي بيتر جرمانوس وأعضاء من الجبهة.
 
بعد اللقاء، قال معلوف: "نحن وفد لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية التي تضم ست منظمات أميركية فاعلة في الولايات المتحدة الأميركية تلاقت للعمل معا على حماية هوية لبنان واستعادة سيادته، وترسيخ استقلاله، وتكريس حياده الفاعل، كما النضال من أجل تحقيق العدالة، وإنجاز الاصلاحات مع مكافحة الفساد، تشرفنا بلقاء الجبهة السيادية من ضمن زيارة استطلاعية نقوم بها إلى لبنان للاطلاع على التطورات وخصوصا في ما يعنى بالاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الانتخابات النيابية التي نصر على أنها يجب أن تجري في موعدها بنزاهة، وحرية وبإشراف دولي، بما يمكن الشعب اللبناني من ممارسة حقه بالاقتراع بديموقراطية، وبالتالي يضع لبنان على طريق الخلاص المنتظر، نتطلع إلى أن تتعاون القوى السيادية والتغييرية معا في مواجهة كل مشاريع تغيير هوية لبنان الحضارية، على أننا نؤكد التزامنا العمل على حث كل أصدقائنا في الولايات المتحدة الأميركية على استمرار دعم الشعب اللبناني والقوى العسكرية والأمنية الشرعية التي من مسؤوليتها وحدها بحصرية السلاح صون أمن اللبنانيين وأمانهم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:40 | 2022-03-02
17:00 | 2022-03-02
15:58 | 2022-03-02
15:29 | 2022-03-02
15:14 | 2022-03-02
14:45 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website