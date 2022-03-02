لبنان

رئيس اتحاد بلديات جبل عامل عرض مع الصليب الاحمر في صور التعاون للنهوض بالواقع الزراعي والاقتصادي

Lebanon 24
02-03-2022 | 12:41
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 أعلن اتحاد بلديات جبل عامل في بيان، أنه "في اطار العمل الدائم للتنمية المحلية والسعي لدى المنظمات والهيئات الاجتماعية والانسانية، زار رئيس الاتحاد علي طاهر ياسين مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مكتب الصليب الاحمر في مدينة صور، بهدف تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية. والتقى رئيس مكتب صور ممدوح زعبل والمستشار السياسي بشارة حنا واختصاصيتي الامن الاقتصادي فرح حبحاب وزينب زلزلي، بحضور المسؤول عن المكتب الزراعي في الاتحاد حسين جابر".
 
وأشار البيان الى أنه "كان عرض لمجالات عمل اللجنة ومناقشة أفكار للتعاون بين الطرفين في سبيل النهوض بالواقع الزراعي والاقتصادي في المنطقة. واتفق على تحديد لقاءات لاحقة لمناقشة المشاريع ومنها دعم الاتحاد في برنامج الزراعات الصيفية  مشروع الزراعة الاسرية الذي سوف يستهدف مئآت من الاسر العاملة الاكثر فقرا".
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