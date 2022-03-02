لبنان

التجمع الديموقراطي دعا إلى استفادة المزارعين والصيادين من الضمان الاجتماعي

Lebanon 24
02-03-2022 | 12:43
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دعت اللجنة الزراعية في "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان، في بيان، إلى "استفادة المزارعين و الفلاحين والصيادين من الضمان الاجتماعي، اذ يكفي إصدار مراسيم في مجلس الوزراء بعد انهاء مجلس ادارة الضمان الاجتماعي تطبيقا للقانون رقم 8 \ 74 تاريخ 25 أذار 1974 ( افادة العمال الزراعيين من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ) ووفق أحكام البند هاء من الفقرة أولا -1 - من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالصيادين".
 
واذ دعا التجمع، "وزير العمل إلى رفع اقتراح مشروع مرسوم لإفادة المزارعين والصيادين من الضمان الاجتماعي"، أكد "دعمه المطلق، للمطالب المشروعة والمحقة، للمزارعين والعمال الزراعيين وصيادي الاسماك، ودعاهم الى تشكيل لجانهم النقابية المستقلة، عن قوى السلطة الطائفية، والدمى النقابية التابعة لها، وتوحيد جهودهم النضالية، من أجل تأسيس نقابات ديموقراطية تمثلهم، غير خاضعة او مرتهنة لأرباب العمل و للسلطة".
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