لبنان

تحليق معاد في أجواء بنت جبيل

Lebanon 24
02-03-2022 | 12:47
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يحلق الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي في أجواء قضاء بنت جبيل على علو مرتفع.
المصدر: الوكالة الوطنية
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لبنان

تحليق معاد

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