لبنان

مديرية حماية المستهلك تتابع جولاتها الرقابية في الأسواق وهذه النتيحة

Lebanon 24
02-03-2022 | 13:00
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تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وبمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لامن الدولة والامن العام وشرطة البلديات في مناطق الشمال والجنوب والبقاع.
نظم المراقبون ٣ محاضر ضبط بحق ٣ محال سوبرماركت في عنجر ومحضر ضبط في حدث بعلبك بحق سوبرماركت  لعدم التزامهم نسب الارباح وعدم اعلان الاسعار.  
كما تم تسطير محاضر ضبط بحق صاحب محطة في صور لاحتكاره مادة المازوت.
تؤكد الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في الاسواق واحالتها  امام القضاء المختص، رغم كل الصعوبات التي تعترض عمل  المراقبين.
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