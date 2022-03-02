لبنان

أزمة في وزارة التربية تربك عمل المدارس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-03-2022 | 13:48
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تعاني إدارات المدارس الرسمية من مشكلة تربك عملها إلى حد ما.
فقد أفادت إحدى المدرسات أن هناك أزمة حقيقية تواجهها وزارة التربية تتمثل بالشح في الأوراق، وهذا ما يؤثر على عمل الإدارات إلى حد ما، موضحة أن الأوراق التي اعتادت وزارة التربية إرسالها إلى المدارس والتي تتعلق بالمعاملات والرواتب أصبحت ترسلها عبر الهواتف للمدراء.
تجدر الإشارة إلى أن طباعة الأوراق أصبحت مكلفة إلى حد كبير بعدما أصبح سعرها بالدولار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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