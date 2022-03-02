محطات المحروقات تقفل أبوابها كل مساء... هذا هو السبب!

يتفاجأ المواطنون في مناطق عدة بقيام عدد من أصحاب محطات المحروقات باقفال أبوابها امام الزبائن وخصوصاً في ساعات المساء الأولى.

ولدى سؤال أحد أصحاب هذه المحطات عن سبب الاقفال مساءً، أجاب بأنّهم يتخوفون من تغييرات مفاجئة بأسعار المحروقات بسبب تطورات الازمة الروسية- الأوكرانية، بنتيجة انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية، حيث تفضل هذه المحطات حصر خسائرها في حال ارتفعت الأسعار أكثر بهذه الطريقة.