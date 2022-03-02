حزب الله يعلن عن أسماء مرشحيه.. نصرالله: الانتخابات النيابية جارية في موعدها

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن أسماء مرشحي الحزب للإنتخابات النيابية وهم: عن دائرة الجنوب الثالثة عن قضاء النبطية الحاج محمد رعد وعن دائرة بنت جبيل الدكتور حسن فضل الله وعن دائرة مرجعيون علي فياض. عن دائرة بيروت الثانية أمين شري وعن دائرة زحلة الاستاذ رامي أبو حمدان. عن دائرة البقاع الثالثة الدكتور حسين الحاج حسن الدكتور علي المقداد والدكتور إبراهيم الموسوي وإيهاب حمادة. عن دائرة صور النائب حسن عز الدين والنائب حسين جشي أما المرشح في جبل لبنان عن دائرة كسروان - جبيل فهو رائد برو.

وأكد نصرالله أن الانتخابات النيابية جارية في موعدها وما من شيء سيؤدي إلى تطيير الانتخابات إلا لا سمح الله إذا حدثت حرب.

وأشار في خلال كلمة له عن موضوع الإنتخابات النيابية وآخر التطورات إلى أنه هناك نقاش بصوت عالي وأفكار تتبلور، وما زال هناك وقت كاف لإعلان التحالفات بعد إعلان الترشيحات.

وقال: "في بعض الدوائر يوجد لدينا مرشحون وفي دوائر اخرى لا يوجد لكن يوجد ناخبون مؤيدون لنا. إن شاء الله غداً سيكون أول مرحلة من عملية إطلاق الماكينات الانتخابية وسيلحقها تباعاً إطلاق غيرها. وعندما يتم الوصول إلى نتائج حاسمة يتم الإعلان عنها بشكل مباشر".

وأضاف: "في بعض الدوائر سنكون مع حلفائنا على نفس اللوائح وفي دوائر قد تكون المصلحة الانتخابية أن نكون على لائحتين وليس على قاعدة الخصومة إنما على صعيد تقديم المصلحة الانتخابية. في الدوائر التي لنا فيها مرشحون من الطبيعي أن نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا لأننا سنكون حاضرون بشكل أساسي أما الدوائر التي ليس لنا فيها مرشحون فإن حلفائنا وأصدقائنا هم من يقومون بإدارة العملية".

ولفت إلى أن "البعض والكثير مما ينشر في وسائل الاعلام هي أمور لم تحسم وهي في أغلبها موضوع نقاش وعندما نريد أن نعلن عن لائحة سنعلن بالتنسيق والشراكة مع الحلفاء".

أما بالنسبة للبرنامج الانتخابي، قال نصرالله: "كما نقول في كل مرة أننا لا نقدم وثيقة سياسية بل نضع مجموعة عناوين تعتبر أهدافاً معقولة وواقعية. البرنامج الانتخابي هو محور حركة نوابنا وحزب الله وبرنامج 2018 أعلن في حينه والبرنامج الحالي مستوحى منه وبعضه من الأهداف الثابتة التي نعمل عليها حتى تتحقق".

وتابع قائلاً: "عملية اختيار الاشخاص من قبل حزب الله يخضع للكثير من التدقيق ونستفيد من استطلاعات الراي من قبلنا وقبل غيرنا. وعن ترشيح اسماء جديدة، قال نصرالله: "الصح برأينا أنه طالما القديم ما زال منتجاً ومفيداً وحاضراً ومؤثراً ولديه تراكم تجربة ويعرف الناس أكثر ويعرف القوانين ولعبة السلطة والمداخل والمخارج فالأفضل أن يستمر هو مع الحرص على إدخال دماء جديدة".

وأضاف: "موضوع النواب في حزب الله والكتلة النيابية في حزب الله هم جزء من حزب الله وليسوا إطاراً مستقلاً وهم جزء من تركيبته وإدارته وجزء من مسيرة حزب الله السائرة باتجاه أهداف واضحة ومعلنة".

وتابع قائلاً: "هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق النواب في العمل القانوني وهذا صلب عملهم والنواب في كتلة الوفاء لديهم عمل واجتماعات دائمة".