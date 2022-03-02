إفرام: لهم عيون ولا يرون وآذان ولا يسمعون

غرّد رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" النائب المستقيل نعمة افرام عبر حسابه على "تويتر": "نسترجع في عيد مار يوحنا مارون البطريرك الماروني الأول، قيم القناعة والوفاء والحرية. القناعة مناعة رددها من ورائه أجدادنا. والوفاء ثمرة الأصالة بوجه الخيانة والغدر. أما الحرية فأمامها ترخص الكنوز والأرواح. لكن، يا للأسف، هناك من لهم عيون ولا يرون وآذان ولا يسمعون"!