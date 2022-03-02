وزارة الخارجية المغربية: عدم مشاركة المغرب بالموقف المتعلّق بأوكرانيا لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل

أعلنت السفارة المغربية في بيروت في بيان، أن "وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أكدت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صادقت، اليوم الأربعاء، على قرار حول الوضع بين أوكرانيا وفدرالية روسيا. وقد قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في التصويت على هذا القرار".وأوضح بلاغ للوزارة، أن "عدم مشاركة المغرب لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل في شأن موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا، كما وجدد التأكيد على ذلك بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 26 شباط 2022".وأكد المصدر نفسه، أن "المملكة المغربية تواصل متابعة، بقلق وانشغال، تطور الوضع بين أوكرانيا وفدرالية روسيا، مشيرا إلى أن المغرب أعرب عن أسفه إزاء التصعيد العسكري الذي خلف، مع الأسف، إلى حدود اليوم، مئات القتلى وآلاف الجرحى، والذي تسبب في معاناة إنسانية للجانبين، بالإضافة إلى أن هذا الوضع ينعكس على مجموع السكان ودول المنطقة وغيرها".وجدّدت المملكة المغربية "تشبثها القوي باحترام الوحدة الترابية والسيادة والوحدة الوطنية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".وذكرت المملكة المغربية، يضيف البلاغ، بأنه، "طبقا لميثاق الأمم المتحدة، يتعين على أعضاء هذه المنظمة تسوية خلافاتهم عبر الوسائل السلمية، وبموجب مبادئ القانون الدولي من أجل الحفاظ على الأمن والسلم العالميين".وتحرص المملكة المغربية، على الدوام، على تشجيع عدم اللجوء إلى القوة لتسوية الخلافات بين الدول، وتدعو إلى "مواصلة وتكثيف الحوار والتفاوض بين الأفرقاء من أجل وضع حد لهذا النزاع، وتشجيع كل المبادرات والإجراءات لتحقيق هذه الغاية".وخلص البلاغ إلى أن "المملكة المغربية قررت، استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم مساهمة مالية للجهود الإنسانية للأمم المتحدة والبلدان المجاورة".