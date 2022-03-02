أبو الحسن: نؤكد إلتزامنا تجاه أهلنا ومجتمعنا لكن لا بديل عن الدولة أبدا

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "أصبحت كلفة الطبابة والإستشفاء على عاتق المواطن اللبناني أو من يكفله من المؤسسات الإجتماعية في ظل تلكؤ الدولة عن دفع مستحقات المستشفيات، نطالب بدفع تلك المستحقات وإعادة النظر بالتعرفة كي لا تتعثر المستشفيات وتنهار. نؤكد إلتزامنا تجاه أهلنا ومجتمعنا لكن لا بديل عن الدولة أبدا!".