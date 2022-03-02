لبنان

أبو الحسن: نؤكد إلتزامنا تجاه أهلنا ومجتمعنا لكن لا بديل عن الدولة أبدا

Lebanon 24
02-03-2022 | 15:58
A-
A+
Doc-P-925642-637818588496890573.jpg
Doc-P-925642-637818588496890573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "أصبحت كلفة الطبابة والإستشفاء على عاتق المواطن اللبناني أو من يكفله من المؤسسات الإجتماعية في ظل تلكؤ الدولة عن دفع مستحقات المستشفيات، نطالب بدفع تلك المستحقات وإعادة النظر بالتعرفة كي لا تتعثر المستشفيات وتنهار. نؤكد إلتزامنا تجاه أهلنا ومجتمعنا لكن لا بديل عن الدولة أبدا!".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:14 | 2022-03-02
18:02 | 2022-03-02
17:51 | 2022-03-02
17:44 | 2022-03-02
17:40 | 2022-03-02
17:00 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website