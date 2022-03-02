لبنان

عدد آخر من الطلاب اللبنانيين وصلوا إلى بوخارست

Lebanon 24
02-03-2022 | 17:00
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أعلن نقيب أصحاب المؤسسات السياحية في رومانيا وصاحب سلسلة فنادق فينيسيا الدكتور محمد مراد وصول عدد آخر من الطلاب اللبنانيين الى بوخارست، وتقدم بالشكر والامتنان من الدولة والسلطات الرومانية "على جهودها في تأمين كل المساعدة للطلاب اللبنانيين من خلال توفير وتسهيل المعاملة للطلاب واهاليهم ورجال الاعمال بالتعاون بالتعاون مع الجهات اللبنانية من اوكرانيا الى رومانيا ".
وأشار إلى أن ثمة مئة وخمسين طالبا هم في صحة وحاله جيدة في طريقهم الينا الى بوخارست بعد م وفرنا كل الوسائل لعودتهم"... وإلى أن "أكثر من مئتي شخص هم في طريقهم من الحدود الاوكرانية الرومانية الى بوخارست نعمل على تأمين عودتهم الى الوطن لبنان سالمين".

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