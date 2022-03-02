مراقبو وزارة الاقتصاد نظموا محاضر ضبط لبعض المحال في عنجر

جال مراقبو وزارة الاقتصاد بمؤازرة امن الدولة في بلدة عنجر قضاء زحلة على الكثير من المحال التجارية والسوبر ماركت ونظّموا محاضر ضبط في حق المخالفين، وذلك بسبب تخطي نسب الارباح المسموح بها.