جلسة للحكومة الجمعة

يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد الجمعة لبحث جدول اعمال من 28 بنداً منها كما ذكرت "اللواء" امس تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وعرض مشروع وزارة الداخلية حول مراكز الاقترع الكبرى (الميغا سنتر)، اضافة الى مشروع انتاج الطاقة المتجددة ومشاريع اتفاقيات مع جهات عربية ودولية، وطلب وزارة الدفاع تأمين مستلزمات واحتياجات الجيش بموجب اتفاقيات بالتراضي، وعرض مجلس الانماء والاعمار لوضعية العقود الموقعة مع شركة جهاد العرب وهو مؤجل من الجلسة الماضية بسبب اعتراضات بعض الوزارء عليه.وبنود إجرائية ادارية اخرى.

(اللواء)