لبنان

عون وبري وميقاتي تسلموا رسائل اميركية عن عرض هوكشتاين لترسيم الحدود

Lebanon 24
02-03-2022 | 22:11
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استرعت الانتباه أمس زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى قصر بعبدا حيث التقت رئيس الجمهورية وتباحثت معه في مستجدات ملف الترسيم الحدودي، إذ كشفت مصادر موثوق بها لـ"نداء الوطن" أنها حملت معها "عرضاً مكتوباً" من الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين حيال الملف، موضحةً أنّ "مضمون العرض الأميركي الذي سلّمته شيا إلى عون ينصّ على ما كان قد تم التوافق عليه شفهياً مع رئيس الجمهورية خلال زيارة هوكشتاين الأخيرة إلى بيروت، خصوصاً لناحية انطلاق التفاوض اللبناني من إحداثيات الخط 23 توصلاً إلى الاتفاق النهائي على الترسيم البحري للحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل".
وكتبت" النهار" ان السفيرة الاميركية حملت رسالة خطية من الوسيط اموس هوكشتاين وسلمت نسخة عنها لكل من الرئيس ميشال عون وللرئيس نبيه بري ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي . وأوضحت مصادر ديبلوماسية ان الرسالة تضمنت عرضاً خطياً للطرح الذي كان قدمه شفهياً هوكشتاين في ما يتعلق بالترسيم البحري على الحدود الجنوبية مع اجابات على ايضاحات كان طلبها رئيس الجمهورية من الموفد الاميركي. كما تضمنت الرسالة رسماً بيانياً للخط الذي اقترحه هوكشتاين ولحقل قانا.، وهو الخط المرتكز على الخط 23 مع تضمنه حقل قانا .ورجحت المصادر ان يتم درس العرض الاميركي الخطي والاجابة عليه بوجهة نظر لبنانية رسمية.
 
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