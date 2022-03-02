مشهدية انتخابية كاملة في كل لبنان

كتب رضوان الذيب في" الديار" عن مشهدية الانتخابات النيابية فقال : ان اعلان لوائح 8 اذار فانه ينتظر حل بعض العقد و«فيتو» حزب الله على ترشيح التيار لفايز كرم في الشمال، اما التحالف بين التيار الوطني وامل فيشمل كل الدوائر المشتركة باستثناء جزين نتيجة «فيتو» بري على زياد اسود وتمسكه الى النهاية بانضمام ايلي الفرزلي الى لائحة 8 اذار في البقاع الغربي، لكن الاحباش اعلنوا خوضهم الانتخابات خارج لوائح الثنائي، وشهد يوم امس لقاءات بين حزب الله ووهاب، والقومي» الروشة» وارسلان، مع ترك المساحة لفيصل كرامي وجهاد الصمد للتحرك كيفما يريدان، ويبقى لتيار المردة خصوصية مميزة، وحرية تقدير موقفه في كسروان ـ جبيل بعد اعلان التحالف بين التيار الوطني وحزب الله في هذه الدائرة وبالتالي كيف سيتصرف رئيس تيار المردة وهل يشكل فريد الخازن لائحة مستقلة في مواجهة لائحة الحزب والتيار؟ علما ان هناك اتجاها لدى مناصري المستقبل في الشمال لصب اصواتهم للمردة نتيجة الالتزام المبدئي لفرنجية الى جانب سعد الحريري مهزوما او منتصرا.وحسب المعلومات، ان 8 اذار شكلت لجنة للانتخابات برئاسة الشيخ نعيم قاسم وسيعلنون انطلاق ماكيناتهم الانتخابية تباعا وبدءا من اليوم.اما على صعيد قوى 14 اذار وحسب المعلومات، فان جنبلاط وجعجع ثبتا تحالفهما في الشوف وعاليه وبعبدا، مع معلومات عن زيارة للدكتور سمير جعجع الى الشوف وعاليه وتتويجها بلقاء في المختارة، كما ان القوات اللبنانية ستخوض المعارك في كل الدوائر وتطمح الى قفز عدد نوابها فوق الـ٢٠، كما ان التحالف بين القوات اللبنانية والكتائب متوقع في بعض الدوائر من اجل تأمين الحاصل الانتخابي، وكذلك مع الشخصيات السنية، لكن الجماعة الاسلامية تدرس خياراتها والتحالفات حسب طبيعة كل دائرة، وبالنسبة للمجتمع المدني، باتت لوائحه جاهزة ومستقلة في كل الدوائر عن 14 و 8 اذار، مع دعم اميركي مطلق لميشال معوض الذي يتابع تشكيل بعض لوائح المجتمع المدني في كل المناطق اللبنانية، ويعاني قادة المجتمع المدني من صعوبة اختيار الشخصيات الشيعية في ظل الرفض بالانضمام الى هذه اللوائح نتيجة حصر الشعارات بالعداء للمقاومة، ويتجه اسامة سعد لتشكيل لائحة مستقلة عن الثنائي الشيعي في صيدا بعناوين المجتمع المدني «اجتماعيا» والمقاومة سياسيا، وهناك اتصالات مع الشيوعي وشخصيات صيداوية وربما يتوسع هذا الخيار ليشمل دوائر جديدة.وعلى الصعيد السني، القرار السعودي واضح بالمشاركة بغطاء من المفتي عبد اللطيف دريان وفؤاد السنيورة وشخصيات "للملمة" الشارع السني في كل الدوائر، لكن الرئيس نجيب ميقاتي يبقى الناخب الاقوى في طرابلس ولم يحسم ترشحه بعد وربما يخوص الاستحقاق بتيار العزم والتحالف مع قوى وشخصيات شمالية.