15
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مشهدية انتخابية كاملة في كل لبنان
Lebanon 24
02-03-2022
|
22:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رضوان الذيب في" الديار" عن مشهدية الانتخابات النيابية فقال : ان اعلان لوائح 8 اذار فانه ينتظر حل بعض العقد و«فيتو» حزب الله على ترشيح التيار لفايز كرم في الشمال، اما التحالف بين التيار الوطني وامل فيشمل كل الدوائر المشتركة باستثناء جزين نتيجة «فيتو» بري على زياد اسود وتمسكه الى النهاية بانضمام ايلي الفرزلي الى لائحة 8 اذار في البقاع الغربي، لكن الاحباش اعلنوا خوضهم الانتخابات خارج لوائح الثنائي، وشهد يوم امس لقاءات بين حزب الله ووهاب، والقومي» الروشة» وارسلان، مع ترك المساحة لفيصل كرامي وجهاد الصمد للتحرك كيفما يريدان، ويبقى لتيار المردة خصوصية مميزة، وحرية تقدير موقفه في كسروان ـ جبيل بعد اعلان التحالف بين التيار الوطني وحزب الله في هذه الدائرة وبالتالي كيف سيتصرف رئيس تيار المردة وهل يشكل فريد الخازن لائحة مستقلة في مواجهة لائحة الحزب والتيار؟ علما ان هناك اتجاها لدى مناصري المستقبل في الشمال لصب اصواتهم للمردة نتيجة الالتزام المبدئي لفرنجية الى جانب سعد الحريري مهزوما او منتصرا.
وحسب المعلومات، ان 8 اذار شكلت لجنة للانتخابات برئاسة الشيخ نعيم قاسم وسيعلنون انطلاق ماكيناتهم الانتخابية تباعا وبدءا من اليوم.
اما على صعيد قوى 14 اذار وحسب المعلومات، فان جنبلاط وجعجع ثبتا تحالفهما في الشوف وعاليه وبعبدا، مع معلومات عن زيارة للدكتور سمير جعجع الى الشوف وعاليه وتتويجها بلقاء في المختارة، كما ان القوات اللبنانية ستخوض المعارك في كل الدوائر وتطمح الى قفز عدد نوابها فوق الـ٢٠، كما ان التحالف بين القوات اللبنانية والكتائب متوقع في بعض الدوائر من اجل تأمين الحاصل الانتخابي، وكذلك مع الشخصيات السنية، لكن الجماعة الاسلامية تدرس خياراتها والتحالفات حسب طبيعة كل دائرة، وبالنسبة للمجتمع المدني، باتت لوائحه جاهزة ومستقلة في كل الدوائر عن 14 و 8 اذار، مع دعم اميركي مطلق لميشال معوض الذي يتابع تشكيل بعض لوائح المجتمع المدني في كل المناطق اللبنانية، ويعاني قادة المجتمع المدني من صعوبة اختيار الشخصيات الشيعية في ظل الرفض بالانضمام الى هذه اللوائح نتيجة حصر الشعارات بالعداء للمقاومة، ويتجه اسامة سعد لتشكيل لائحة مستقلة عن الثنائي الشيعي في صيدا بعناوين المجتمع المدني «اجتماعيا» والمقاومة سياسيا، وهناك اتصالات مع الشيوعي وشخصيات صيداوية وربما يتوسع هذا الخيار ليشمل دوائر جديدة.
وعلى الصعيد السني، القرار السعودي واضح بالمشاركة بغطاء من المفتي عبد اللطيف دريان وفؤاد السنيورة وشخصيات "للملمة" الشارع السني في كل الدوائر، لكن الرئيس نجيب ميقاتي يبقى الناخب الاقوى في طرابلس ولم يحسم ترشحه بعد وربما يخوص الاستحقاق بتيار العزم والتحالف مع قوى وشخصيات شمالية.
تابع
الأكثر قراءة
دولارات الهواتف... المواطن هو الضحية!
Lebanon 24
دولارات الهواتف... المواطن هو الضحية!
07:57 | 2022-03-02
02/03/2022 07:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن "دولارات التشريج".. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
Lebanon 24
معلومة جديدة عن "دولارات التشريج".. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
11:53 | 2022-03-02
02/03/2022 11:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انتحار ممثلة شهيرة في ظروف غامضة (صورة)
Lebanon 24
انتحار ممثلة شهيرة في ظروف غامضة (صورة)
07:45 | 2022-03-02
02/03/2022 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من صواريخ دقيقة إلى "تكتيكات مروعة... تطور الهجوم الروسي على أوكرانيا!
Lebanon 24
من صواريخ دقيقة إلى "تكتيكات مروعة... تطور الهجوم الروسي على أوكرانيا!
12:00 | 2022-03-02
02/03/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة عن البطاقة التمويلية!
Lebanon 24
بُشرى سارة عن البطاقة التمويلية!
03:15 | 2022-03-02
02/03/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-03-03
هل يعود لبنان الى نقطة الصفر؟!
02:47 | 2022-03-03
ادّعت بفقدان زوجها ليتبيّن لاحقًا أنّها قتلته.. فرع المعلومات يكشف تفاصيل الجريمة!
02:46 | 2022-03-03
هل نحن أمام أزمة محروقات؟
02:42 | 2022-03-03
وزير يتوقع.. هذه ستكون نسبة المشاركة في انتخابات 2022
02:39 | 2022-03-03
التحالف قائم بين التيار وحركة امل.. وهذا ما كشفه أحد النواب
02:35 | 2022-03-03
للمرة الرابعة على التوالي... سرقة شبكة الهاتف الثابتة في هذه البلدة (صور)
فيديو
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
Lebanon 24
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
14:00 | 2022-03-02
03/03/2022 10:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-02
03/03/2022 10:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
08:00 | 2022-03-02
03/03/2022 10:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact