15
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
استقالة ديب انعكاس لخلافات " التيار".. باسيل : إرحلوا لا مكان لكم معنا
Lebanon 24
02-03-2022
|
22:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في" الديار": لم تعد الخلافات داخل التيار نائمة، وما استقالة النائب عن دائرة بعبدا حكمت ديب سوى التعبير المباشر عن هذه الخلافات، إذ ترى المصادر في قرار النائب ديب، استكمالاً لما كان يجري في الماضي من إبعاد لقيادات التيار القديمة، فرئيس التيار الجديد يريد طقماً جديداً يواكبه للمستقبل، مشيرة الى أن ديب شعر بهذا التوجه منذ أكثر من عامين، إلا أنه استمر بمنصبه وعمله الحزبي حتى وصل الى اليوم الذي شعر فيه بأن كرامته لا تسمح له بالإستمرار.
حصل ديب في انتخابات التيار الداخلية على 9 بالمئة فقط من الأصوات، ولم يتأهل حتى الى المرحلة التالية، لكن هذا لم يمنع نادين نعمة على سبيل المثال من أن تكون من ضمن الأسماء المرشحة بقوة، لكي تشغل أحد المقاعد المارونية الثلاثة على لائحة التيار في بعبدا، رغم أنها حلّت ثالثة في الانتخابات التمهيدية وحصلت على 13 بالمئة من الأصوات فقط. وهنا تعتبر المصادر أن قيادة التيار الحالية لم تتعاط مع ديب بطريقة أخلاقية، أو على الأقل هذا ما يشعر به ديب، إذ أنها منذ شهرين بدأت تسوّق لإسم النائب آلان عون كمرشح أكيد للتيار في بعبدا، بينما تعاملت مع إسم ديب بطريقة مهينة، مشددة على أن قرار حكمت ديب لا يتعلق بكيفية مقاربة الاستحقاق الانتخابي وحسب، بل بطريقة إدارة الامور داخل التيار منذ 3 سنوات تقريباً.
إن الخلافات بين قيادات التيار، كتلك الواقعة في دائرة صيدا - جزين بين زياد أسود من جهة، وجبران باسيل وأمل أبو زيد من جهة أخرى، تعود بالدرجة الأولى الى تبدل المعطيات الإنتخابية في العديد من الدوائر، نسبة للواقع عام 2018، إذ أن شعبية التيار تراجعت، وبات لزاماً درس مسألة الترشيحات والتحالفات بطريقة جديدة.
إلا أن أزمة العلاقة بين باسيل والقيادة الجديدة للتيار، والقيادات القديمة فهي أعمق بكثير من ملف انتخابي وترشيحات، وتصل الى حد شعور هؤلاء بأنهم غير مرغوب بهم داخل التيار، ويشعرون بمكان ما التعاطي معهم من قبل باسيل لا يحمل إلا رسالة واحدة " إرحلوا لا مكان لكم معنا".
تابع
الأكثر قراءة
دولارات الهواتف... المواطن هو الضحية!
Lebanon 24
دولارات الهواتف... المواطن هو الضحية!
07:57 | 2022-03-02
02/03/2022 07:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن "دولارات التشريج".. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
Lebanon 24
معلومة جديدة عن "دولارات التشريج".. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
11:53 | 2022-03-02
02/03/2022 11:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انتحار ممثلة شهيرة في ظروف غامضة (صورة)
Lebanon 24
انتحار ممثلة شهيرة في ظروف غامضة (صورة)
07:45 | 2022-03-02
02/03/2022 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من صواريخ دقيقة إلى "تكتيكات مروعة... تطور الهجوم الروسي على أوكرانيا!
Lebanon 24
من صواريخ دقيقة إلى "تكتيكات مروعة... تطور الهجوم الروسي على أوكرانيا!
12:00 | 2022-03-02
02/03/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة عن البطاقة التمويلية!
Lebanon 24
بُشرى سارة عن البطاقة التمويلية!
03:15 | 2022-03-02
02/03/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-03-03
هل يعود لبنان الى نقطة الصفر؟!
02:47 | 2022-03-03
ادّعت بفقدان زوجها ليتبيّن لاحقًا أنّها قتلته.. فرع المعلومات يكشف تفاصيل الجريمة!
02:46 | 2022-03-03
هل نحن أمام أزمة محروقات؟
02:42 | 2022-03-03
وزير يتوقع.. هذه ستكون نسبة المشاركة في انتخابات 2022
02:39 | 2022-03-03
التحالف قائم بين التيار وحركة امل.. وهذا ما كشفه أحد النواب
02:35 | 2022-03-03
للمرة الرابعة على التوالي... سرقة شبكة الهاتف الثابتة في هذه البلدة (صور)
فيديو
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
Lebanon 24
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
14:00 | 2022-03-02
03/03/2022 10:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-02
03/03/2022 10:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
08:00 | 2022-03-02
03/03/2022 10:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact