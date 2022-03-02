لبنان

نواب عكار يستكملون لائحتهم وال المرعبي خارجها

Lebanon 24
02-03-2022 | 22:48
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كتبت" الاخبار":ينشط نواب تيار المستقبل في عكار، وليد البعريني وهادي حبيش ومحمد سليمان، في عقد لقاءات لاستكمال تشكيل لائحة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. ويعمل البعريني على ضمّ المرشح إبراهيم المصموعي إلى اللائحة ليحسم بذلك اسم المرشح السني الثالث مكان النائب طارق المرعبي، وذلك بعد فشل المفاوضات مع رئيس الجامعة المرعبية غسان المرعبي لتسمية مرشح من قبله. وبحسب المعلومات، فإن البعريني حاسم في تسمية المصموعي رغم وجود اعتراضات واسعة عليه، خصوصاً من جمهور تيار المستقبل، علماً أن الأخير ممنوع من دخول سوريا بسبب «مشاكل عمل»!
 
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