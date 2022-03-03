لبنان

لامست الـ400 ألف... إرتفاع كبير في أسعار المحروقات

Lebanon 24
03-03-2022 | 00:18
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صدر جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي: 
 
البنزين 95 أوكتان: 397000 (+28000)
 
البنزين 98 أوكتان: 407000 (+28000)
 
المازوت: 375000 (+41000)
 
الغاز: 288000 (+15000)
 
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