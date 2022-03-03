لبنان

شخصية بارزة زارت "عالسكت" مقر "التيار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-03-2022 | 01:30
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افادت المعلومات ان لقاء "عالسكت" عقد بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والنائب فريد هيكل الخازن، في مقر "التيار" في البوشرية ( ميرنا شالوحي)جرى خلاله البحث في التحالف  في دائرة كسروان- جبيل.

مصادر كسروانية معنية اكدت حصول اللقاء وربطته بإمكانية نجاح مبادرة حزب الله الرامية الى عقد تحالفٍ بين المردة وباسيل في دائرة الشمال الثالثة ، في مقابل تحالف الخازن و" التيار" وحزب الله في كسروان جبيل.

وفي السياق قال معنيون "إن حزب الله لم يقم بترشيح شخصية حزبية للانتخابات النيابية المقبلة في جبيل ، بحسب ما اعلن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، الا بعد ان توافق مع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل على التحالف الانتخابي في الدائرة".

وبحسب المعنيين فإن "التيار" وافق بشكل حاسم على ان يكون المرشح الشيعي في جبيل (رائد برو) من حصة الحزب بشكل علني وواضح، وهذا كان في الاصل مطلب حزب الله، كما ان الطرفين اتفقا على التحالف في دوائر انتخابية أخرى.

 
بيان 
ولاحقا ذكر المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن أن "بعض المرشحين للانتخابات وتواكبهم في ذلك بعض وسائل الاعلام، يحاولون التسويق لخبر عن لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والنائب فريد هيكل الخازن".
 وأكد في بيان، أن "هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ويندرج في اطار الحملة التي يقودها البعض منذ فترة على الخازن لغايات معروفة".
 
وشدد على أن "الموقف المعلن والثابت للنائب الخازن هو أنه على خصومة مع التيار والعهد، وهو الوحيد الذي لم يجاريه، حين كان من يروّج لهذه الاخبار اليوم، في أحضانه".
المصدر: لبنان 24

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