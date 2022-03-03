حاولوا سرقة سيارة في الزاهرية ولم ينجحوا... إليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين فجر اليوم على محاولة سرقة جيب من نوع كيا في محلة شارع الكنائس في منطقة الزاهرية - طرابلس وذلك بعد كسر الزجاج والعبث بداخله، الا ان المحاولة باءت بالفشل.





