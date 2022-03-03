زيارة خليجية خاطفة لـ" العمّة": ماذا أسفرت؟

تقوم النائب بهية الحريري ونجلها الامين العام لـ" تيار المستقبل" احمد الحريري بزيارة خاطفة وعلى وجه السرعة الى الإمارات العربية المتحدة حيث التقيا الرئيس سعد الحريري ويعودا اليوم.

واشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان سبب الزيارة هو الوقوف على رأي الرئيس الحريري حيال كيفية التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي بعد حسم قرارهما بالعزوف عن الترشح في العاصمة بيروت وصيدا.

وبحسب المصادر ان كوادر المستقبل تضغط لمعرفة القرار النهائي من موصوع الانتخابات، اقتراعا وترشيحا.

في المقابل تقول مصادر أخرى "ان البحث يتناول ايضا التحركات المكوكية البعيدة عن الإعلام التي يجريها الرئيس فؤاد السنيورة بعد مواقفه الاخيرة بضرورة المشاركة الفاعلة وعدم ترك الساحة السياسية.