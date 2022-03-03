عبدالله: توقيف الأبرياء في ملف تفجير المرفأ غير مقبول!

كنا وما زلنا نحتكم للقضاء في ملف تفجير المرفأ متمسكين بموقفنا حول ضرورة رفع جميع أنواع الحصانات السياسية والامنية والقضائية في كارثة بهذا الحجم.
أما الاستمرار بتوقيف الأبرياءالمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة،أمثال هاني الحاج شحادة لأعتبارات التوازن أو ربما لغير ذلك،فهي لم تعد مقبولة!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) March 3, 2022
كنا وما زلنا نحتكم للقضاء في ملف تفجير المرفأ متمسكين بموقفنا حول ضرورة رفع جميع أنواع الحصانات السياسية والامنية والقضائية في كارثة بهذا الحجم.
أما الاستمرار بتوقيف الأبرياءالمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة،أمثال هاني الحاج شحادة لأعتبارات التوازن أو ربما لغير ذلك،فهي لم تعد مقبولة!