عبدالله: توقيف الأبرياء في ملف تفجير المرفأ غير مقبول!

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "كنا وما زلنا نحتكم للقضاء في ملف تفجير المرفأ متمسكين بموقفنا حول ضرورة رفع جميع أنواع الحصانات السياسية والامنية والقضائية في كارثة بهذا الحجم. أما الاستمرار بتوقيف الأبرياء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، أمثال هاني الحاج شحادة لاعتبارات التوازن أو ربما لغير ذلك، فهي لم تعد مقبولة!"

كنا وما زلنا نحتكم للقضاء في ملف تفجير المرفأ متمسكين بموقفنا حول ضرورة رفع جميع أنواع الحصانات السياسية والامنية والقضائية في كارثة بهذا الحجم.

أما الاستمرار بتوقيف الأبرياءالمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة،أمثال هاني الحاج شحادة لأعتبارات التوازن أو ربما لغير ذلك،فهي لم تعد مقبولة! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) March 3, 2022