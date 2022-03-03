لبنان

إصابات كورونا تراجعت.. ولكن "المرحلة دقيقة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-03-2022 | 03:15
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من الملاحظ ان أعداد الاصابات بكورونا بدأت بالتراجع خلال الأيام الماضية، وباتت تتراوح ما بين 1000 و2000 إصابة يومياً بعدما كانت وصلت إلى 6 آلاف إصابة في الفترة الماضية.

الا ان هذا التراجع يجب الا يؤدي إلى التراخي في الإجراءات الوقائية أو  في المواظبة على التلقيح ضد الفيروس، بحسب مرجع طبي ، شدد على ان "المرحلة دقيقة على الرغم من انخفاض اعداد كورونا"، مشيراً إلى ان "عدد المسجلين الجدد على منصة وزارة الصحة قد انخفض بشكل كبير".

واعتبر المرجع ان "عوارض متحور "أوميكرون" الخفيفة نسبيا خففت من حماسة الفئة الشابة والصغيرة على تلقي اللقاح إضافة إلى الفئة التي كان يجب ان تتلقى الجرعة الثالثة."

 

المصدر: لبنان 24

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