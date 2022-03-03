هذا هو برنامج الوقفة الشهرية لجمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت غداً

تدعو جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت إلى وقفتها الشهرية في الرابع من آذار أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت.البرنامج على الشكل التالي:الساعة ٥: التجمع .الساعة ٥:٣٥: بيان جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.الساعة ٦:٠٧: إضاءة الشموع والصلاة بتوقيت الانفجار لراحة أرواح الضحايا والشهداء المظلومين.