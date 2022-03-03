لبنان

هذا هو برنامج الوقفة الشهرية لجمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت غداً

Lebanon 24
03-03-2022 | 02:04
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تدعو جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت إلى وقفتها الشهرية في الرابع من آذار أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت.
 
البرنامج على الشكل التالي:
الساعة ٥: التجمع .
الساعة ٥:٣٥: بيان جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
الساعة ٦:٠٧: إضاءة الشموع والصلاة بتوقيت الانفجار لراحة أرواح الضحايا والشهداء المظلومين.
 
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