التحالف قائم بين التيار وحركة امل.. وهذا ما كشفه أحد النواب

رأى النائب ميشال موسى، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنّ الترشيحات إلى الانتخابات النيابية المقبلة ستتظهّر مع بداية الأسبوع المقبل لأنّ الأمور لا تزال قيد الدرس، معتبراً أن المنافسة موجودة في أي عمل انتخابي.وأشار إلى أن التواصل مع الرئيس نبيه بري قائم، قائلاً: ندرس الأوضاع وما يمكن تقديمه لنرى ما سيحصل.وعن تحالف حركة أمل والتيار الوطني الحرّ في الانتخابات، أعلن موسى أن هناك اتفاقات نجحت في بعض الدوائر. أما عن دائرة جزين – صيدا، فأشار إلى أن العمل قائم ويجري التواصل بين الفرقاء إنّما لا شيء محسوماً بعد.وأعرب موسى عن اطمئنانه لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد لأنه لابدّ من حسم مواضيع عدّة عبر الطرق الدستورية، مشدداً على أن البلد يحتاج إلى عمل جديّ وحكومة منبثقة عن مجلس نواب جديد.