وزير يتوقع.. هذه ستكون نسبة المشاركة في انتخابات 2022

أوضح وزير الداخلية السابق مروان شربل، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أن تطبيق الميغاسنتر يحتاج إلى وقت طويل ولا يمكن أن ينفَّذ في خلال شهرين أو ثلاثة أشهر بسبب التحضيرات اللّوجستيّة لاسيّما في ظلّ عدم وجود البطاقة الإلكترونية، لافتاً إلى أن الأمرين مرتبطان بعضهما ببعض لكي تنجح العملية.أمّا عن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، فرجّح شربل أن يكون هناك إحجام من قبل المواطنين وألاّ تتعدّى النسبة 45% أو 50% كحدّ أقصى.