هل نحن أمام أزمة محروقات؟

لفت رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس إلى أننا في حالة استثنائية منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما نراه اليوم أمر غير مسبوق، معتبراً، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أن أحداً لا يمكن أن يتوقّع إلى أي مستوى يمكن أن تصل أسعار المحروقات فهي قد تتراجع أو ترتفع.وأكد شماس أن الشركات المستوردة للنفط عقدت اجتماعات عدّة مع وزارة الطاقة لتدارك الوضع لاسيّما أن هناك كميات من النفط تصل إلى لبنان من روسيا وعبر البحر الأسود، مشيراً إلى ألّا إمكان اليوم لتخزين البضاعة لأن الأسعار والأسواق لا تسمح بذلك.ورجّح شماس أن نشهد خلال الشهر المقبل شحاً في البضاعة بسبب صعوبة إيجاد الأسواق البديلة.ولم يستبعد فرضية الاتفاق في "أوبك" على ضخّ كميّات إضافيّة في الأسواق، قائلاً إنه أمر ممكن.