مع وصول المنخفض الجوي... اليكم حال الطرقات الجبلية!

افادت غرفة "التحكم المروري" ان طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات.



كما ان طريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.