لبنان

مع وصول المنخفض الجوي... اليكم حال الطرقات الجبلية!

Lebanon 24
03-03-2022 | 03:12
A-
A+
Doc-P-925850-637818992902962127.jpg
Doc-P-925850-637818992902962127.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت غرفة "التحكم المروري" ان طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات.

كما ان طريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: طريقا ضهر البيدر وترشيش - زحلة سالكتان أمام جميع المركبات
lebanon 24
03/03/2022 13:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق ترشيش - زحلة أصبحت سالكة أمام جميع المركبات وطريق ضهر البيدر أصبحت سالكة أمام جميع المركبات والشاحنات (التحكم المروري)
lebanon 24
03/03/2022 13:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات وطريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية (التحكم المروري)
lebanon 24
03/03/2022 13:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أمّا طريق ترشيش - زحلة فمقطوعة بسبب تكوّن طبقة من الجليد
lebanon 24
03/03/2022 13:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24

ضهر البيدر

ترشيش

طرقات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2022-03-03
04:32 | 2022-03-03
06:00 | 2022-03-03
05:59 | 2022-03-03
05:50 | 2022-03-03
06:46 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website