استقالات بالجملة من الاحزاب

رجحت مصادر سياسية متابعة أن تشهد مجموعة من الاحزاب الاساسية في البلاد استقالات بالجملة من صفوفها اعتراضاً على الترشيحات للانتخابات النيابية، مشيرة الى ان التغيير في سياسة الاحزاب في خوض هذه الانتخابات خوفاً على مقاعدها، سيؤدي الى خسارة الكثير من المؤيدين والمحازبين، وبالتالي خسارة الكثير من الاصوات.